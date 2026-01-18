Visite en occitan Centre d’art image/imatge Orthez

Visite en occitan

Centre d’art image/imatge 3 rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Visite guidée de l’exposition Mirage en gascon dont la traduction orale et des documents de médiation est assurée par les usager·es de l’association Cultura de Noste.

Que vous parliez bien, peu ou pas du tout l’occitan, cette visite ouverte à tous·tes est l’occasion de découvrir les oeuvres à travers une autre langue et les yeux de ses locateur·ices ! .

