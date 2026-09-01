UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Méen-le-Grand

Visite en petit train touristique Saint-Méen-le-Grand Saint-Méen-le-Grand

samedi 26 septembre 2026 · Saint-Méen-le-Grand

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:15:00
Adresse
rue du Révérend Père Janvier
Ville
35290 Saint-Méen-le-Grand
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Méen-le-Grand

Visite en petit train touristique Saint-Méen-le-Grand

rue du Révérend Père Janvier Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:15:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Au départ de la rue du Révérend Père Janvier, le train vous emmènera à la découverte des principales infrastructures de la ville.

Tout au long du parcours, vous pourrez écouter les commentaires instructifs et divertissants d’une guide touristique.

– Inscription obligatoire (dans la limite des places disponibles).   .

rue du Révérend Père Janvier Saint-Méen-le-Grand 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 60 61 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite en petit train touristique Saint-Méen-le-Grand Saint-Méen-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-14 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN

À voir aussi à Saint-Méen-le-Grand (Ille-et-Vilaine)