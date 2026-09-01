Visite en petit train touristique Saint-Méen-le-Grand Saint-Méen-le-Grand
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Méen-le-Grand
Informations pratiques
Saint-Méen-le-Grand
Visite en petit train touristique Saint-Méen-le-Grand
rue du Révérend Père Janvier Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:15:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Au départ de la rue du Révérend Père Janvier, le train vous emmènera à la découverte des principales infrastructures de la ville.
Tout au long du parcours, vous pourrez écouter les commentaires instructifs et divertissants d’une guide touristique.
– Inscription obligatoire (dans la limite des places disponibles). .
rue du Révérend Père Janvier Saint-Méen-le-Grand 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 60 61
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English :
L’événement Visite en petit train touristique Saint-Méen-le-Grand Saint-Méen-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-14 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN
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