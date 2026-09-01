Informations pratiques

Saint-Méen-le-Grand

Visite en petit train touristique Saint-Méen-le-Grand

rue du Révérend Père Janvier Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:15:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Au départ de la rue du Révérend Père Janvier, le train vous emmènera à la découverte des principales infrastructures de la ville.

Tout au long du parcours, vous pourrez écouter les commentaires instructifs et divertissants d’une guide touristique.

– Inscription obligatoire (dans la limite des places disponibles). .

rue du Révérend Père Janvier Saint-Méen-le-Grand 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 60 61

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English :

L’événement Visite en petit train touristique Saint-Méen-le-Grand Saint-Méen-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-14 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN