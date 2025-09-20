Visite en podcast : « Le Trésor de la Cathédrale d’Auch » Musée du trésor de la cathédrâle Auch

Visite en podcast : « Le Trésor de la Cathédrale d’Auch » 20 et 21 septembre Musée du trésor de la cathédrâle Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongez dans le passé grâce à monseigneur Antoine de Salinis, archevêque d’Auch au XIXe siècle, qui vous présente en podcast le trésor de la cathédrale ainsi que l’histoire de l’édifice qui l’abrite !

Baludio vous propose des visites ludiques en podcast, que vous pouvez réaliser en toute autonomie avec votre smartphone, que cela soit chez vous, dans le musée ou en empruntant des lecteurs mp3 à l’accueil du trésor !

Au cœur du centre historique d’Auch, à proximité immédiate de la cathédrale Sainte-Marie, se trouve l’ancien tribunal ecclésiastique qui abrite le trésor de la cathédrale.

Ce trésor, au sens religieux du terme, dévoile le faste de l’église catholique à travers des reliquaires richement ornés, une orfèvrerie d’excellence, ainsi que des chasubles d’apparat.

La durée approximative est de 55 minutes.

Retrouvez le podcast ici

Musée du trésor de la cathédrâle Place Salinis, 32000 Auch, France

