Visite « En poussant les portes de la cité » Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé Figeac

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Cette visite vous ouvre des espaces habituellement fermés au public, tels que des escaliers intérieurs, des jardins, des cours d’hôtels particuliers, pour explorer le versant secret de la cité.

Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 46100 Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie

© Ville de Figeac, service patrimoine