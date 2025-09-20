Visite en réalité virtuelle avec l’application LegendR, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Airvault

Visite en réalité virtuelle avec l’application LegendR, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

10 Rue de la Gendarmerie Airvault Deux-Sèvres

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20

Journées Européennes du Patrimoine à Airvault.

Vivez une expérience inédite, au cœur de la Petite Cité de Caractère d’Airvault, grâce à la réalité virtuelle !

Au départ du Musée Jacques Guidez, plongez directement en 1437 grâce à l’application LégendR, et expérimentez une visite immersive au cœur de l’histoire.

L’application peut être téléchargée gratuitement. Des lunettes de réalité virtuelle sont proposées à l’achat au prix de 5€ la paire et sont réutilisables dans d’autres sites.

Une occasion unique de voyager dans le temps tout en redécouvrant le patrimoine local.

ℹ️ Une liste complète des animations et des visites proposées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine sera disponible dans les offices de tourisme d’Airvault et de Saint-Loup-sur-Thouet. .

10 Rue de la Gendarmerie Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 69 51 musee@airvault.fr

