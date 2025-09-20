Visite en réalité virtuelle de Notre-Dame de Paris au XVIIIe siècle. Micro-Folie Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer

Visite en réalité virtuelle de Notre-Dame de Paris au XVIIIe siècle. Samedi 20 septembre, 14h00 Micro-Folie Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:45:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:45:00

Plongez dans un film en réalité virtuelle et explorez Notre-Dame de Paris au XVIIIe siècle. Découvrez ce monument emblématique et voyagez dans le temps pour une expérience immersive unique.

Durée : 6 minutes, à partir de 6 ans.

Micro-Folie Cagnes-sur-Mer 6 avenue de Verdun, 06800 Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ubisoft