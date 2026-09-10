Visite en Scène « Malaussena en Cançon », Mairie de Malaucène, Malaucène

Informations pratiques

Visite en Scène « Malaussena en Cançon » Dimanche 20 septembre, 14h30 Mairie de Malaucène Vaucluse

Limité à 45 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

VISITE EN SCÈNE « MALAUSSENA EN CANÇON »

14h30| RVD devant la mairie

Pour faire honneur à la thématique 2026 « Patrimoine en péril », partez à la recherche de la langue perdue qu’est le provençal dans les rues de Malaucène avec Mélanie Bienfait, médiatrice du patrimoine, et le groupe de musique occitane Tant que Li Siam.

→ Tout public. Gratuit. Réservation obligatoire sur lacove.fr (places limitées).

Mairie de Malaucène cours des isnards 84340 Malaucène Malaucène 84340 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-en-scene-malaussena-en-cancon »}]

VISITE EN SCÈNE « MALAUSSENA EN CANÇON »

©Service Culture et Patrimoine de la CoVe