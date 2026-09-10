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Visite en Scène « Malaussena en Cançon », Mairie de Malaucène, Malaucène

dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Malaucène · Malaucène

Visite en Scène « Malaussena en Cançon », Mairie de Malaucène, Malaucène

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Malaucène
Adresse
cours des isnards 84340 Malaucène
Ville
84340 Malaucène
Département
Vaucluse
Tarif
Limité à 45 personnes

Visite en Scène « Malaussena en Cançon » Dimanche 20 septembre, 14h30 Mairie de Malaucène Vaucluse

Limité à 45 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

VISITE EN SCÈNE « MALAUSSENA EN CANÇON »

14h30| RVD devant la mairie
Pour faire honneur à la thématique 2026 « Patrimoine en péril », partez à la recherche de la langue perdue qu’est le provençal dans les rues de Malaucène avec Mélanie Bienfait, médiatrice du patrimoine, et le groupe de musique occitane Tant que Li Siam.
→ Tout public. Gratuit. Réservation obligatoire sur lacove.fr (places limitées).

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VISITE EN SCÈNE « MALAUSSENA EN CANÇON »

©Service Culture et Patrimoine de la CoVe

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