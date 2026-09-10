Visite en Scène « Malaussena en Cançon », Mairie de Malaucène, Malaucène
dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Malaucène · Malaucène
Informations pratiques
Visite en Scène « Malaussena en Cançon » Dimanche 20 septembre, 14h30 Mairie de Malaucène Vaucluse
Limité à 45 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
VISITE EN SCÈNE « MALAUSSENA EN CANÇON »
14h30| RVD devant la mairie
Pour faire honneur à la thématique 2026 « Patrimoine en péril », partez à la recherche de la langue perdue qu’est le provençal dans les rues de Malaucène avec Mélanie Bienfait, médiatrice du patrimoine, et le groupe de musique occitane Tant que Li Siam.
→ Tout public. Gratuit. Réservation obligatoire sur lacove.fr (places limitées).
Mairie de Malaucène cours des isnards 84340 Malaucène Malaucène 84340 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-en-scene-malaussena-en-cancon »}]
VISITE EN SCÈNE « MALAUSSENA EN CANÇON »
©Service Culture et Patrimoine de la CoVe
À voir aussi à Malaucène (Vaucluse)
- Visite guidée de la Chapelle du Groseau de Malaucène, Chapelle Notre-Dame-du-Groseau, Malaucène 19 septembre 2026
- Célébrons les Producteurs de chez Nous au U Express Malaucène, U Express Malaucène, Malaucène 2 octobre 2026
- Rendez-vous à l’aveugle avec un livre !, Médiathèque Michel Brusset, Malaucène 2 octobre 2026