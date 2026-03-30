Visite en train d’Ussel à Montaignac Ussel
Visite en train d’Ussel à Montaignac Ussel lundi 13 avril 2026.
Visite en train d’Ussel à Montaignac
Ussel Corrèze
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-15 2026-04-20 2026-04-22
Montez à bord du train avec le guide pour découvrir la Haute-Corrèze autrement !
Entre la gare d’Ussel et la gare de Montaignac, en passant par Meymac et Egletons, découvrez l’histoire du chemin de fer, ses gares et ses ouvrages et ses paysages.
Départ 12h50 Retour 15h15
Aller-retour avec commentaires et visite du bourg de Montaignac-sur-Doustre découverte du Château de Montaignac et de la chapelle (1.5km).
En partenariat avec SNCF Voyageurs et TER Nouvelle-Aquitaine
Informations 05 87 31 00 57
Réservation obligatoire (places limitées) en ligne. .
Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr
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English : Visite en train d’Ussel à Montaignac
L’événement Visite en train d’Ussel à Montaignac Ussel a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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