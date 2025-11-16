Visite enfant Ames sensibles s’abstenir Musée de Valence Valence

Visite enfant Ames sensibles s’abstenir

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 11:00:00

fin : 2025-11-16 11:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Dans le cadre de Hop Hop Hop ! Le musée en famille.



Marre des jolis portraits, des paysages sublimes, des héros magnifiés ? Cette visite est faite pour vous ! Des méchants, des fins tragiques, des mœurs étranges et pas mal d’hémoglobine.

.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

As part of Hop Hop Hop! Le musée en famille.



Tired of pretty portraits, sublime landscapes and magnified heroes? This tour is for you! Villains, tragic endings, strange mores and plenty of hemoglobin.

German :

Im Rahmen von Hop Hop Hop! Das Museum für die ganze Familie.



Haben Sie genug von hübschen Porträts, erhabenen Landschaften und verklärten Helden? Dann ist dieser Besuch genau das Richtige für Sie! Bösewichte, tragische Enden, seltsame Sitten und viel Blut.

Italiano :

Nell’ambito di Hop Hop Hop! Il museo in famiglia.



Siete stanchi di bei ritratti, paesaggi sublimi ed eroi ingranditi? Allora questa è la visita che fa per voi! Cattivi, finali tragici, strane usanze e tanta emoglobina.

Espanol :

¡En el marco de Hop Hop Hop! El museo en familia.



¿Cansado de bonitos retratos, paisajes sublimes y héroes magnificados? Entonces, ¡ésta es su visita! Villanos, finales trágicos, costumbres extrañas y mucha hemoglobina.

L’événement Visite enfant Ames sensibles s’abstenir Valence a été mis à jour le 2025-10-13 par Valence Romans Tourisme