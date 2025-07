Visite-Enfant « Dino et les Fossiles » Musée d’Histoire de Figeac Figeac

Musée d’Histoire Figeac Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-07-07 14:30:00

fin : 2025-07-21

2025-07-07 2025-07-21

Sais-tu qu’il y a très longtemps la mer venait jusqu’à Figeac et qu’en se retirant elle a laissé des traces ? Après son passage notre campagne a été peuplée de dinosaures…tu as du mal à le croire ?! Viens visiter le musée d’histoire où des preuves irréfutables et d’autres surprises t’attendent !

pour les 7/12 ans

sur réservation

Musée d’Histoire Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08

English :

« Do you know that a long time ago the sea came as far as Figeac and when it retreated it left its traces? After its passage, our countryside was populated by dinosaurs…can you believe it?! Come and visit the history museum where irrefutable evidence and other surprises await you!

for 7/12 years old

by reservation

German :

« Wusstest du, dass das Meer vor langer Zeit bis nach Figeac kam und dass es sich zurückzog und Spuren hinterließ? Nach ihrem Durchzug wurde unsere Landschaft von Dinosauriern bevölkert… das kannst du kaum glauben! Komm und besuche das Geschichtsmuseum, wo unwiderlegbare Beweise und andere Überraschungen auf dich warten! »

für 7/12-Jährige

auf Reservierung

Italiano :

« Sapevate che molto tempo fa il mare è arrivato a Figeac e che quando si è ritirato ha lasciato delle tracce? Dopo il suo passaggio, la nostra campagna era popolata da dinosauri: forse è difficile da credere! Venite a visitare il museo della storia dove vi attendono prove inconfutabili e altre sorprese!

per bambini di 7/12 anni

su prenotazione

Espanol :

« ¿Sabías que hace mucho tiempo el mar llegó a Figeac y que cuando se retiró dejó huellas? Tras su paso, nuestros campos se poblaron de dinosaurios… ¡puede que le cueste creerlo! Venga a visitar el museo de historia donde le esperan pruebas irrefutables y otras sorpresas

para niños de 7/12 años

en la reserva

