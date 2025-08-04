Graines de Moutards, rituels et fêtes dans l’Antiquité au musée Champollion Figeac

place champollion Figeac Lot

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 14:30:00

fin : 2026-03-06 16:45:00

Date(s) :

2026-03-06

Les femmes et les hommes de l’antiquité n’étaient pas les derniers pour faire la fête ! Des fêtes dionysiaques grecques, en passant par les bacchanales romaines, sans oublier l‘akitu, la fête saisonnière de la fertilité et du renouveau de Babylone, c’est un tour du monde des rituels et fêtes que vous propose cette année le musée.

Les femmes et les hommes de l’antiquité n’étaient pas les derniers pour faire la fête ! Des fêtes dionysiaques grecques, en passant par les bacchanales romaines, sans oublier l‘akitu, la fête saisonnière de la fertilité et du renouveau de Babylone, c’est un tour du monde des rituels et fêtes que vous propose cette année le musée.

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place champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08

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English :

The men and women of antiquity were not the last to celebrate! From Greek Dionysian feasts to Roman bacchanals, not forgetting akitu, the Babylonian seasonal festival of fertility and renewal, this year’s museum takes you on a world tour of rituals and celebrations.

L’événement Graines de Moutards, rituels et fêtes dans l’Antiquité au musée Champollion Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Figeac