Visite enfants : Curiosités chinoises Musée Quai Zola Rennes Jeudi 19 février, 11h00 Ille-et-Vilaine

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (10 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, cliquez sur le bouton “réserver”.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-19T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-19T12:00:00.000+01:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-jeune-public/visite-enfants-curiosites-chinoises

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



