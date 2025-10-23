Visite enfants : Explore le musée Musée Quai Zola Rennes

Visite enfants : Explore le musée Musée Quai Zola Rennes Jeudi 23 octobre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Cette visite est un moment privilégié pour les enfants. Ils exploreront les différents espaces du musée puis créeront leur musée rêvé.

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, veuillez envoyer un email à mba-reservations@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :



* Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées

* Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants

* Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute



À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-23T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-23T12:00:00.000+02:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-atelier-jeune-public/visite-enfants-explore-le-musee

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine