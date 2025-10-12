Visite enfants : Même pas peur Musée Quai Zola Rennes
Quand les tableaux sont effrayants… ou pas ! Découverte des œuvres et pratique de dessin autour de la peur, de l’effroi.
Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (20 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, veuillez envoyer un email à mba-reservations@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :
* Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées
* Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants
* Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute
À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-12T11:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-12T12:00:00.000+02:00
https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-atelier/visite-enfants-meme-pas-peur
Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine