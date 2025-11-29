Visite enfants Ports en vue MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre
Visite enfants Ports en vue MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre samedi 29 novembre 2025.
Visite enfants Ports en vue
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-11-29 10:30:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Viens voyager dans les paysages portuaires de l’exposition Ports en vues , le temps d’une visite… dessinée !
Tu pourras regarder, observer, t’exprimer sur les œuvres mais aussi les dessiner pour mieux les comprendre…
Une visite à faire sans les parents !
De 7 à 13 ans Durée 1h30
Cette visite se fait sans les parents
Réservation obligatoire .
