Visite enfants Ports en vue MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Visite enfants Ports en vue

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Sur les quais, des crayons à la main !

Viens voyager dans les paysages portuaires de l’exposition Ports en vues , le temps d’une visite… dessinée !

Tu pourras regarder, observer, t’exprimer sur les œuvres mais aussi les dessiner pour mieux les comprendre…

Une visite à faire sans les parents !

De 7 à 13 ans Durée 1h30

A partir de 7 ans

Cette visite se fait sans les parents !

Réservation obligatoire .

