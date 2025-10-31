Visite enfants : Raconte-moi une histoire effrayante Musée Quai Zola Rennes

Visite enfants : Raconte-moi une histoire effrayante Musée Quai Zola Rennes Vendredi 31 octobre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Partons à la découverte des œuvres les plus effrayantes du musée… Après que les enfants aient imaginé l’histoire représentée sur le tableau, la médiatrice leur explique l’œuvre et la scène figurée.

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire. Pour réserver, veuillez envoyer un email à mba-reservations@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :



* Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitée

* Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants

* Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute



À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-31T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-31T12:00:00.000+01:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-jeune-public/visite-enfants-raconte-moi-une-histoire-effrayante-1

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine