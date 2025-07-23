VISITE ENFANTS, RIEN QUE LES ENFANTS AU MUSÉE EXPOSITIONS PERMANENTES Mende
VISITE ENFANTS, RIEN QUE LES ENFANTS AU MUSÉE EXPOSITIONS PERMANENTES
3 Rue de l’Épine Mende Lozère
Tarif : 0 – 0 – 2.5 EUR
Journée
Début : 2025-07-23
fin : 2025-09-06
2025-07-23 2025-08-02 2025-09-06 2025-10-24
Visite enfants rien que les enfants expositions permanentes
de 6 à 10 ans
1 h | de 0 à 2.5 € | sur réservation au 04 66 49 85 85 .
3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr
