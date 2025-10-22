Visite-énigme: La potion magique Château de Bizy Vernon

Visite-énigme: La potion magique Château de Bizy Vernon mercredi 22 octobre 2025.

Visite-énigme: La potion magique

Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon Eure

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-29

2025-10-22 2025-10-29 2025-10-30 2025-11-01

Visite avec la résolution d’énigmes.

Guidés par une étrange silhouette vêtue de noir et coiffée d’un chapeau pointu, parcourez les salle sombres du château à la recherche des ingrédients pour l’élaboration d’une véritable potion magique. Les épreuves qui vous attendent mettrons en émoi tous vos sens. Cette petite enquête est spécialement conçue pour les petits courageux qui n’auront pas peur de frissoner.

Informations pratiques

– Du 22 au 26 octobre à 14h30

– 30 et 31 octobre à 14h30 et à 16h15

– 29 octobre et 1er novembre à 14h30

Réservation obligatoire

– Conseillé pour les 5-11 ans. Tout enfant doit être accompagné au moins d’un adulte muni de son billet.

– Tarif 9.50€/personne / Gratuit pour les moins de 4 ans

– Inclus un goûter et l’accès au parc de 10h à 18h (fermeture à 16h le 24 octobre). .

Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 00 82 chateaudebizy@gmail.com

