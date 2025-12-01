Visite-énigme Le Grelot magique Château de Bizy Vernon

Visite-énigme Le Grelot magique

Château de Bizy
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Vernon
Eure

Samedi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27 2026-01-03

Bizy ne scintille plus. Plus personne ne croit au Père Noël, la magie s’est envolée. Les majestueux sapins sont éteints, l’ombre envahit peu à peu le domaine mais les employés du château se sont alliés aux autres châteaux du monde pour répondre à la mission qui leur a été confiée: ils doivent retrouver un objet enchanté qui permettra de réveiller l’esprit de Noël, mais ils ont besoin d’aide. Venez leur prêter main forte pour que, de nouveau, les sapins s’illuminent et que la magie de Noël règne.

Informations pratiques

-Les 13, 14, 20, 21, 26, 27, 28 décembre et le 2, 3, 4 janvier.

– Réservation obligatoire

– Conseillé pour les 4 à 11 ans. Tout enfant doit être accompagné d’un adulte.

– Tarif 10€/personne Gratuit pour les moins de 4 ans

– Inclus un gouter. .

