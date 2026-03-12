Visite enquête À la recherche du trésor Rue du Château Montluçon
Visite enquête À la recherche du trésor Rue du Château Montluçon mercredi 8 avril 2026.
Visite enquête À la recherche du trésor
Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:30:00
fin : 2026-04-15 12:00:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-15
En Avril, le Château des Ducs de Bourbon fête les vacances et célèbre Pâques au travers de nombreux ateliers créatifs et visites amusantes !
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Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr
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English :
In April, the Château des Ducs de Bourbon celebrates the vacations and Easter with a host of creative workshops and fun tours!
L’événement Visite enquête À la recherche du trésor Montluçon a été mis à jour le 2026-03-12 par Montluçon Tourisme