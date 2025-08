Visite enquête « au delà des murs » spécial enfant LOURDES Lourdes

Comme chaque année, Lourdes fête les Journées Européennes du Patrimoine ! Elles auront lieu du 20 au 21 septembre 2025 cette année.

Rendez-vous au Château Fort Musée Pyrénéen pour une enquête inédite pour les petits !

Au programme

Grâce aux archéologues, des témoignages du passé sont découverts chaque jour. À l’aide d’un livret et accompagné d’un médiateur, vous découvrirez, inscrite encore dans ses murs, l’histoire riche et passionnante du château fort de Lourdes.

Gratuit, places limitées, réservation obligatoire.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

LOURDES 25 rue du Fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

English :

Every year, Lourdes celebrates the European Heritage Days! This year, they will take place from September 20 to 21, 2025.

Join us at the Château Fort Musée Pyrénéen for an original investigation for the little ones!

On the program:

Thanks to archaeologists, evidence of the past is discovered every day. With the help of a booklet and accompanied by a mediator, you’ll discover the rich and fascinating history of the Château Fort de Lourdes.

Free, places limited, booking essential.

Further information from the contact details below.

German :

Wie jedes Jahr feiert Lourdes die Europäischen Tage des Kulturerbes! Sie finden dieses Jahr vom 20. bis 21. September 2025 statt.

Wir treffen uns im Château Fort Musée Pyrénéen für eine ganz neue Untersuchung für die Kleinen!

Auf dem Programm stehen:

Dank der Archäologen werden jeden Tag Zeugnisse der Vergangenheit entdeckt. Mit Hilfe eines Büchleins und in Begleitung eines Vermittlers entdecken Sie die reiche und spannende Geschichte der Festung von Lourdes, die noch in ihren Mauern eingeschrieben ist.

Kostenlos, begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich.

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Ogni anno, Lourdes celebra le Giornate Europee del Patrimonio! Quest’anno si svolgeranno dal 20 al 21 settembre 2025.

Unitevi a noi al Château Fort Musée Pyrénéen per un’indagine originale per i più piccoli!

In programma:

Grazie agli archeologi, ogni giorno si scoprono testimonianze del passato. Con l’aiuto di un libretto e accompagnati da un interprete, scoprirete la ricca e affascinante storia del Château Fort de Lourdes.

Gratuito, posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Per ulteriori informazioni, contattare i recapiti sottostanti.

Espanol :

Lourdes celebra cada año las Jornadas Europeas del Patrimonio Este año, tendrán lugar del 20 al 21 de septiembre de 2025.

¡Únase a nosotros en el Château Fort Musée Pyrénéen para una investigación original para los más pequeños!

En el programa:

Gracias a los arqueólogos, cada día se descubren testimonios del pasado. Con la ayuda de un folleto y acompañados por un intérprete, descubrirán la rica y fascinante historia del Château Fort de Lourdes.

Gratuito, plazas limitadas, imprescindible reservar.

Más información en los datos de contacto indicados más abajo.

