Visite enquête Dans les pas d’Archimède Musée Dupuy-Mestreau Saintes jeudi 24 juillet 2025.
Musée Dupuy-Mestreau 4 rue Monconseil Saintes Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif incluant l’entrée aux arènes et aux 3 musées de Saintes durant 7 jours
Début : Jeudi 2025-07-24 16:00:00
fin : 2025-07-24
2025-07-24 2025-07-31 2025-08-14 2025-08-21
Archimède de Maurepas, dandy excentrique et grand collectionneur, vous fait découvrir les trésors d’Abel Mestreau dans son ancien hôtel particulier… mais un vol a été commis !
Musée Dupuy-Mestreau 4 rue Monconseil Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 20 97
English :
Archimède de Maurepas, eccentric dandy and great collector, invites you to discover the treasures of Abel Mestreau in his former mansion? but a theft has been committed!
German :
Archimède de Maurepas, ein exzentrischer Dandy und großer Sammler, zeigt Ihnen die Schätze von Abel Mestreau in seinem alten Herrenhaus… aber es wurde ein Diebstahl begangen!
Italiano :
Archimède de Maurepas, eccentrico dandy e grande collezionista, vi invita a scoprire i tesori di Abel Mestreau nella sua antica dimora, ma c’è stato un furto!
Espanol :
Archimède de Maurepas, dandi excéntrico y gran coleccionista, le invita a descubrir los tesoros de Abel Mestreau en su antigua mansión… ¡pero ha habido un robo!
