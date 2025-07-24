Visite enquête Dans les pas d’Archimède Musée Dupuy-Mestreau Saintes

Visite enquête Dans les pas d’Archimède Musée Dupuy-Mestreau Saintes jeudi 24 juillet 2025.

Musée Dupuy-Mestreau 4 rue Monconseil Saintes Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif incluant l’entrée aux arènes et aux 3 musées de Saintes durant 7 jours

Début : Jeudi 2025-07-24 16:00:00

fin : 2025-07-24

2025-07-24 2025-07-31 2025-08-14 2025-08-21

Archimède de Maurepas, dandy excentrique et grand collectionneur, vous fait découvrir les trésors d’Abel Mestreau dans son ancien hôtel particulier… mais un vol a été commis !

+33 5 46 74 20 97

English :

Archimède de Maurepas, eccentric dandy and great collector, invites you to discover the treasures of Abel Mestreau in his former mansion? but a theft has been committed!

German :

Archimède de Maurepas, ein exzentrischer Dandy und großer Sammler, zeigt Ihnen die Schätze von Abel Mestreau in seinem alten Herrenhaus… aber es wurde ein Diebstahl begangen!

Italiano :

Archimède de Maurepas, eccentrico dandy e grande collezionista, vi invita a scoprire i tesori di Abel Mestreau nella sua antica dimora, ma c’è stato un furto!

Espanol :

Archimède de Maurepas, dandi excéntrico y gran coleccionista, le invita a descubrir los tesoros de Abel Mestreau en su antigua mansión… ¡pero ha habido un robo!

