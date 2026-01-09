Visite-enquête familiale à l’église de Sère Église de Sère Esquièze-Sère

Visite-enquête familiale à l’église de Sère

Église de Sère

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 17:00:00

fin : 2026-03-05 18:30:00

Date(s) :

2026-03-05

Libérez le Seigneur de Bigorre, prisonnier des Toys !

Avec votre guide Brigitte, observez des indices de l’histoire, signification et symbolique de la construction, des décors et des objets de l’église. Puis à vous de trouver la formule qui ouvrira la porte de sortie en toute quiétude !

Inscription auprès de l’Office de Tourisme de Luz-Saint-Sauveur. .

Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30

English :

Free the Lord of Bigorre, prisoner of the Toys!

With your guide Brigitte, observe clues to the history, meaning and symbolism of the church’s construction, decor and objects. Then it’s up to you to find the formula that will open the exit door in complete peace of mind!

