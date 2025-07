Visite-Enquête – la Légende des Tuileries Jardin des Tuileries Paris

Visite-Enquête – la Légende des Tuileries Jardin des Tuileries Paris 9 août – 29 octobre 16€ à 21€

La Visite-Enquête « La Légende des Tuileries » invite les visiteurs à une chasse au trésor au jardin des Tuileries, à Paris.

La découverte d’un mystérieux herbier dans les caves du musée du Jeu de Paume va redonner vie à l’incroyable destin d’un botaniste… A partir de 8 ans.

Une découverte surprenante

Un intriguant herbier a été découvert dans les caves du Musée du Jeu de Paume. Ce vieux carnet renferme des fleurs séchées d’une rareté exceptionnelle, dont certaines ont été oubliées depuis des siècles ! Mais, à qui appartient cet herbier mystérieux ?

Une enquête envoûtante

Accompagnez Rose dans les allées du [Jardin des Tuileries](https://www.visites-spectacles.com/visites/la-merveilleuse-legende-des-tuileries/) et laissez-vous transporter par son histoire.

Qui sait ? Vous pourriez croiser le fantôme de Charles Perrault, assister au premier vol en ballon à hydrogène ou même défier le redoutable brigand Philidor le Balafré !

Ne ratez pas cette enquête captivante !

Le Jardin des Tuileries

Véritable musée à ciel ouvert, le Jardin des Tuileries est un écrin de verdure au cœur de Paris, alliant nature et art.

Ses allées ombragées et ses sculptures emblématiques en font l’endroit idéal pour se détendre et s’émerveiller. Venez vite découvrir ce havre de paix!

Visites en famille, entre amis ou à l'occasion d'un team-buidling à Paris !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-09T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-29T16:00:00.000+01:00

Jardin des Tuileries Jardin des Tuileries Paris Paris 75001 Paris