Visite-Enquête – L’enquête du Père Lachaise Cimetière du Père Lachaise Paris

Visite-Enquête – L’enquête du Père Lachaise Cimetière du Père Lachaise Paris samedi 26 juillet 2025.

Visite-Enquête – L’enquête du Père Lachaise Cimetière du Père Lachaise Paris 26 juillet – 31 octobre 16€ à 21€

Le plus célèbre cimetière de Paris comme on ne l’a jamais vu, avec « L’Enquête du Père Lachaise », une visite-enquête immersive et théâtralisée imaginée par Visites-Spectacles.

Véritable polar à ciel ouvert, [cette expérience plonge les visiteurs dans une mystérieuse affaire](https://www.visites-spectacles.com/visites/l-enquete-du-pere-lachaise/) à résoudre tout en découvrant les secrets du cimetière du Père Lachaise. Dès 10 ans.

Tout commence avec la mort troublante de Lina Galrène, une brillante étudiante en Lettres retrouvée sans vie sur la tombe de Jean de La Fontaine. Son sac est introuvable, un livre ancien a disparu, et la police, débordée, peine à comprendre les motivations du crime.

À travers cette enquête dramatique, vous serez amenés à interagir avec plusieurs personnages incarnés par des comédiens en costume, chacun porteur de secrets, de contradictions ou de révélations capitales. Chacun contribue à faire avancer l’intrigue.

[Le cimetière du Père Lachaise,](https://reservations.visites-spectacles.com/index.php?page=events) inauguré en 1804, est un lieu chargé d’émotion et de mémoire. Vous y croiserez les tombes de Molière, Balzac, Édith Piaf, Oscar Wilde, Apollinaire, Delacroix, et bien d’autres.

Un carnet d’enquête vous accompagne tout au long du parcours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-26T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-31T12:30:00.000+01:00

1

victoria@visites-spectacles.com

Cimetière du Père Lachaise Cimetière du Père Lachaise Quartier du Père-Lachaise Paris 75020 Paris