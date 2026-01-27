[Visite enseignants] Visite guidée de l’exposition La Redoute, un temps d’avance. Mode, design, publicité Roubaix

[Visite enseignants] Visite guidée de l’exposition La Redoute, un temps d’avance. Mode, design, publicité

Pour préparer vos animations et/ou visites, nous vous proposons gratuitement plusieurs visites guidées relatives à nos collections, exposition ou bâtiment. Dans un second temps, si vous le souhaitez, une rencontre plus informelle a lieu avec une personne du service des publics pour répondre à vos questions et affiner vos projets.

3 sessions sont proposées cette année

* **➡️ Visite guidée des collections permanentes du musée La Piscine**./ _Sam. 13 sept. 2025 à 14h30_ (Durée 1h30) _Inscription nécessaire, sur cette date, au plus tard le 8 sept. 2025._

* **➡️ Visite guidée de l’exposition** _**Odette Pauvert. La peinture pour ambition au temps de l’Art déco **_ _Sam. 11 oct. ou mer. 15 oct. 2025 à 14h30_ (Durée 1h)

* **➡️ Visite guidée de l’exposition** _**La Redoute, un temps d’avance. Mode, design, publicité **_ _Sam. 7 ou mer. 11 mars 2026 à 14h30_ (Durée 1h)

**Réservations obligatoires** par mail uniquement en précisant votre nom, prénom, numéro de portable, établissement et ville, ainsi que le niveau de votre classe ou la matière enseignée.

**Service des publics Florence Tételain**

**[**[**ftetelain@ville-roubaix.fr**](mailto:ftetelain@ville-roubaix.fr)](mailto:[ftetelain@ville-roubaix.fr](mailto:ftetelain@ville-roubaix.fr))

N.B. N’attendez pas ces dates pour réserver vos animations et parcours car nous ne serons peut-être plus en mesure de vous fournir des créneaux horaires.

To help you prepare your events and/or visits, we offer you several free guided tours of our collections, exhibition or building. Then, if you wish, we can arrange a more informal meeting with a member of our public relations team to answer your questions and fine-tune your plans.

3 sessions are on offer this year:

* **?? Guided tour of La Piscine museum’s permanent collections** _Saturday, Sept. 13, 2025 at 2.30pm_ (Duration 1h30) _Registration required by Sept. 8, 2025 at the latest for this date._

* **?? Guided tour of the exhibition** _**Odette Pauvert. La peinture pour ambition au temps de l?Art déco **_ _Sat. Oct. 11 or Wed. Oct. 15, 2025 at 2:30pm_ (Duration 1h)

* **?? Guided tour of the exhibition** _**La Redoute, un temps d?avance. Fashion, design, advertising **_ _Sat. Mar. 7 or Wed. Mar. 11, 2026 at 2:30pm_ (Length 1h)

**Reservations required** by e-mail only, specifying your surname, first name, mobile number, school and town, as well as the level of your class or the subject taught.

**Public Service: Florence Tételain**

**[**[**ftetelain@ville-roubaix.fr**](mailto:ftetelain@ville-roubaix.fr)](mailto:[ftetelain@ville-roubaix.fr](mailto:ftetelain@ville-roubaix.fr))

N.B. Don?t wait until these dates to book your events and tours, as we may no longer be able to provide time slots.

