Visite entre scène et coulisses Théâtre Antoine Watteau Nogent-sur-Marne

Visite entre scène et coulisses Samedi 20 septembre, 11h00 Théâtre Antoine Watteau Val-de-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Entre scène et coulisses

Poussez les portes du Théâtre et laissez-vous guider, entre scène et coulisses. Découvrez les secrets de sa régie, les loges, la grande salle… Une occasion de plonger dans l’univers du spectacle vivant, là où l’imaginaire prend vie.

Théâtre Antoine Watteau 1 place du Théâtre, 94130 Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne 94130 Nogent Village Val-de-Marne Île-de-France 0148729494 https://www.scenewatteau.fr Gare RER E « Nogent-Le Perreux ».

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Nogent-sur-Marne