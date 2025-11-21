Visite entreprise Ahlstrom Pont-Évêque – Agence VIENNE Pont-Évêque

Visite entreprise Ahlstrom Vendredi 21 novembre, 08h00 Pont-Évêque – Agence VIENNE Isère

Dans le cadre de la semaine de l’industrie 2025, la société Ahlstrom ouvre ses portes : Venez visiter la papèterie de La Gère, véritable institution sur la commune de Pont-Evêque. La société produit 90 000 tonnes de papiers techniques chaque année, essentiellement pour l’exportation.

Rendez-vous le vendredi 21 novembre à 9h00 précises à la société Ahlstrom avec: – Pantalon chaussures fermées et plates obligatoires – Port des équipements de sécurité obligatoire pendant la visite : chasubles fluo

Pont-Évêque – Agence VIENNE 38780 Pont-Évêque Pont-Évêque 38780 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

