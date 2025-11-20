Visite entreprise Cattinair Luxeuil-les-Bains

Visite entreprise Jeudi 20 novembre, 14h00 Cattinair Haute-Saône

Début : 2025-11-20T14:00:00 – 2025-11-20T16:00:00

Fin : 2025-11-20T14:00:00 – 2025-11-20T16:00:00

La Mission Locale Lure Luxeuil Champagney organise, avec le soutien du Ministère chargé de la Ville, de la Ville de Luxeuil-les-Bains et de la Communauté de Communes du Pays de Luxeuil-les-Bains, l’action « Des Quartiers aux Entreprises : Tissons l’emploi » dans le cadre de la Semaine de l’Industrie 2025.

Objectif : favoriser la rencontre entre les demandeurs d’emploi des Quartiers Prioritaires et les entreprises industrielles locales.

Au programme : ateliers de valorisation des compétences, posture professionnelle, visite de l’entreprise CATTINAIR à Luxeuil-les-Bains et accompagnement vers l’emploi durable.

Cattinair 28 Anatole France, 70300 Luxeuil les Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Des Quartiers aux Entreprises : Tissons l’emploi visite entreprise