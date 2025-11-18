VISITE ENTREPRISE – CTM LASER – L’EXCELLENCE METAL CTM LASER IGNY Igny

Début : 2025-11-18T10:00:00+01:00 – 2025-11-18T12:00:00+01:00

Visite entreprise pour un groupe de 10 jeunes issus du territoire Paris-Saclay. Mardi 18 Novembre à 10h

L’entreprise CTM Laser à Igny nous ouvre ses portes afin de permettre aux jeunes (16/25 Ans) de découvrir cet univers passionnant. Ils vont pouvoir rencontrer des professionnels et échanger avec eux lors de cette matinée. Mais également de découvrir les métiers exercés comme la Chaudronnerie-tôlerie / Découpe laser et usinage de précisions.

CTM LASER IGNY 10 rue lavoisier igny Igny 91430 Le Pileu Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « espaceemploi@mlvitalis.org »}]

Visite entreprise de CTM Laser – L’excellence Métal afin de découvrir l’univers de la Chaudronnerie-tôlerie / Découpe laser et usinage de précisions – Mardi 18 Novembre insertion découverte des métiers