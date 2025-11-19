Visite entreprise Embalbois à Moissac Moissac – Agence CASTELSARRASIN Moissac

Visite entreprise Embalbois à Moissac Mercredi 19 novembre, 07h00 Moissac – Agence CASTELSARRASIN Tarn-et-Garonne

Venez visiter et découvrir l’entreprise, l’environnement, les différents postes, les chaînes de production ainsi que les perspectives d’embauches 2026. Embalbois est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication d’emballages légers en bois, cagette et carton pour les fruits et légumes depuis plus de 40 ans. Réservé aux personnes en situation de handicap.

Accueil : 9 h sur site Durée : 1 heure suivi d’un temps d’échange avec le chargé de recrutement

