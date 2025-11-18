Visite entreprise Flex n’Gate Flex N Gate Audincourt

Visite entreprise Flex n’Gate Mardi 18 novembre, 08h30 Flex N Gate Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:30:00+01:00 – 2025-11-18T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T08:30:00+01:00 – 2025-11-18T12:00:00+01:00

Equipementier de rang 1 dans le secteur automobile, Flex n’gate fait partie d’un groupe mondial. Après une présentation de l’entreprise et un échange avec les lycéens, il est prévu la visite du laboratoire puis des ateliers de production.

Flex n’gate à Audincourt est le centre de recherche du groupe.

Il est prévu une visite préalable des professeurs afin d’identifier les bons angles et de définir un circuit adapté aux attentes des lycéens, pour rendre la visite aussi intéressante et interactive que possible.

Flex N Gate 18 bis rue de Verdun 25400 Audincourt Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

