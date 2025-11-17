Visite entreprise GMM Entreprise GMM La Châtaigneraie

Visite entreprise GMM Lundi 17 novembre, 14h15 Entreprise GMM Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T14:15:00+01:00 – 2025-11-17T16:30:00+01:00

Fin : 2025-11-17T14:15:00+01:00 – 2025-11-17T16:30:00+01:00

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, l’entreprise GMM t’ouvre ses portes !

Viens découvrir comment naissent les innovations, rencontre des pros passionnés et plonge dans le monde de la fabrication industrielle.

Une visite unique pour les curieux, les futur·e·s technicien·ne·s ou simplement ceux qui aiment comprendre “comment ça marche” !

Entreprise GMM la chataigneraie La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=229994 »}]

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, l’entreprise GMM t’ouvre ses portes.

mission locale