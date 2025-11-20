Visite entreprise HERBELIN Charquemont – Agence MORTEAU Charquemont

Visite entreprise HERBELIN Jeudi 20 novembre, 09h00 Charquemont – Agence MORTEAU Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:00:00 – 2025-11-20T11:00:00

Fin : 2025-11-20T09:00:00 – 2025-11-20T11:00:00

Venez découvrir l’entreprise HERBELIN et leur savoir-faire traditionnel horloger.

Visites des différents ateliers et du bureau d’étude de Charquemont. Vous aurez la possibilité de remettre votre CV à l’employeur à la fin de la visite.

Charquemont – Agence MORTEAU 25140 Charquemont Charquemont 25140 Doubs Bourgogne – Franche-Comté

