VISITE ENTREPRISE INDUSTRIELLE Malataverne – Agence MONTELIMAR Malataverne

VISITE ENTREPRISE INDUSTRIELLE Vendredi 14 novembre, 13h00 Malataverne – Agence MONTELIMAR Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T13:00:00+01:00 – 2025-11-14T15:00:00+01:00

Fin : 2025-11-14T13:00:00+01:00 – 2025-11-14T15:00:00+01:00

Visite d’une entreprise spécialisée dans l’usinage de pièces mécaniques. Vous découvrirez leurs services en termes de découpe, de fraisage, de perçage, de tournage et de rectification. Ils utilisent des outils robotique de pointe pour faire des pièces sur mesure en petite et moyenne série.

Présentation de la société dans la salle de réunion suivie d’une visite de l’atelier

Malataverne – Agence MONTELIMAR 26780 Malataverne Malataverne 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

