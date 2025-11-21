Visite Entreprise Isicold Agence CALAIS SAINT-EXUPERY Calais

Visite Entreprise Isicold Vendredi 21 novembre, 08h30 Agence CALAIS SAINT-EXUPERY Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T08:30:00 – 2025-11-21T10:00:00

Fin : 2025-11-21T08:30:00 – 2025-11-21T10:00:00

Venez découvrir et visiter l’entreprise Isicold située sur Calais. Isicold est une société qui consacre ses expertises et sa technologie pour créer des solutions permettant d’accumuler et de restituer des énergies (froides et chaudes).

Agence CALAIS SAINT-EXUPERY 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France

