Visite entreprise JL Conditionnement Entreprise JL Conditionnement Courgeon

Visite entreprise JL Conditionnement Mercredi 19 novembre, 09h30 Entreprise JL Conditionnement Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T09:30:00+01:00 – 2025-11-19T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T09:30:00+01:00 – 2025-11-19T11:00:00+01:00

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, l’entreprise JL Conditionnement t’ouvre ses portes.

Viens explorer les métiers de la production, de la logistique et du contrôle qualité dans une entreprise locale en pleine action.

Rencontre des pros passionnés, découvre des savoir-faire concrets et vois comment les produits prennent vie avant d’arriver en rayon !

Entreprise JL Conditionnement 2 rue du verger 61400 Courgeon Courgeon 61400 Orne Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=230000 »}]

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, l’entreprise JL Conditionnement t’ouvre ses portes.

mission locale