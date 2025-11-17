Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite entreprise LAFA LAFA Collectivités Aurillac

Visite entreprise LAFA LAFA Collectivités Aurillac

Visite entreprise LAFA LAFA Collectivités Aurillac lundi 17 novembre 2025.

Visite entreprise LAFA Lundi 17 novembre, 10h00 LAFA Collectivités Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-17T10:00:00 – 2025-11-17T12:00:00
Fin : 2025-11-17T10:00:00 – 2025-11-17T12:00:00

Fabricant meuble pour collectivité

LAFA Collectivités 40 Avenue Georges POMPIDOU 15000 AURILLAC Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Visite entreprise LAFA