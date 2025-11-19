Visite entreprise LESCAUT LESCAUT SAS Bergerac

Visite entreprise LESCAUT Mercredi 19 novembre, 09h00 LESCAUT SAS Dordogne

Présentation des métiers et des formation, visite de l’entreprise et échanges avec les professionnels.

Visite de l’entreprise LESCAUT à Bergerac

LESCAUT est spécialisés dans les domaines de la Chaudronnerie, de la Tuyauterie Industrielle et de la Maintenance d’installations.

LESCAUT SAS 36 boulevard charles garraud 24100 Bergerac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Visite entreprise LESCAUT SAS