VISITE ENTREPRISE METAL INDUSTRIEL Agence CHAUNY Chauny

VISITE ENTREPRISE METAL INDUSTRIEL Jeudi 27 novembre, 09h30 Agence CHAUNY Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T09:30:00 – 2025-11-27T10:30:00

Fin : 2025-11-27T09:30:00 – 2025-11-27T10:30:00

L’entreprise METAL INDUTRIEL située à Chauny ouvre ses portes dans le cadre de la Semaine de l’Industrie

Vous visiterez les ateliers de production VENIR OBLIGATOIREMENT AVEC UNE PAIRE DE CHAUSSURE DE SECURITE

Agence CHAUNY 02300 Chauny Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France

