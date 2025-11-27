VISITE ENTREPRISE METAL INDUSTRIEL Chauny
VISITE ENTREPRISE METAL INDUSTRIEL Chauny jeudi 27 novembre 2025.
VISITE ENTREPRISE Jeudi 27 novembre, 09h30 METAL INDUSTRIEL Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-27T09:30:00 – 2025-11-27T10:30:00
Fin : 2025-11-27T09:30:00 – 2025-11-27T10:30:00
Venez visiter les ateliers de l’entreprise
Venir avec CHAUSSURES DE SECURITE obligatoire
METAL INDUSTRIEL CHAUNY Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/521836?at_medium=CMP&at_campaign=DSIMonstreuil&at_cmp_indicateur1=PromotionEvenementConseiller&at_cmp_indicateur2=Multicanal&at_cmp_indicateur3=Multidate »}]
Visite de la fonderie