Visite entreprise – Mini Green Power Mini Green Power Hyères

Visite entreprise – Mini Green Power Jeudi 20 novembre, 14h30 Mini Green Power Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T14:30:00 – 2025-11-20T16:00:00

Fin : 2025-11-20T14:30:00 – 2025-11-20T16:00:00

Mini Green Power conçoit, produit et met en service des centrales vertes et des sécheurs alimentés en biomasse pour produire de la chaleur ou de l’électricité. Lors de cette visite, vous découvrirez non seulement comment l’entreprise est née, sa mission et sa raison d’être mais aussi les différents métiers opérationnels et supports de l’entreprise (concepteur-projeteur, responsable RH, responsable communication …). Vous découvrirez aussi le fonctionnement de leur mini-centrale en présence d’un ingénieur.

Mini Green Power 1446 vieux chemin de toulon 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0483691459 »}]

