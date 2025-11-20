VISITE ENTREPRISE Mission Locale Ouest Var Six-Fours-les-Plages

VISITE ENTREPRISE Mission Locale Ouest Var Six-Fours-les-Plages jeudi 20 novembre 2025.

VISITE ENTREPRISE Jeudi 20 novembre, 09h30 Mission Locale Ouest Var Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:30:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-20T09:30:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie 2025, la Mission Locale Ouest Var organise une visite de l’entreprise SOCMEL à Six-Fours le 20 octobre 2025.

Les participants découvriront les métiers de la métallurgie et le rôle des techniciens dans la fabrication de pièces métalliques et ensembles mécano-soudés, à travers des opérations d’usinage, découpe, pliage et l’utilisation d’équipements à commande numérique (découpe laser, presse plieuse, tour, fraiseuse).

Cette visite permettra de rencontrer des professionnels, d’observer le travail dans un environnement industriel exigeant et de mieux comprendre les compétences et parcours nécessaires dans le secteur industriel.

Inscription uniquement auprès des services de la Mission Locale, par mail à e.schurch@mlmiaj.fr

Mission Locale Ouest Var 498 boulevard des ecoles six fours les plages Six-Fours-les-Plages 83140 Les Lônes Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « e.schurch@mlmiaj.fr »}] [{« link »: « mailto:e.schurch@mlmiaj.fr »}]

Visite de SOCMEL à Six-Fours le 20/10 par la Mission Locale Ouest Var pour découvrir les métiers de la métallurgie, la fabrication de pièces et l’usage d’équipements industriels CNC.