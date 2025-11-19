VISITE ENTREPRISE MONOPANEL à CHAUNY Agence CHAUNY Chauny

VISITE ENTREPRISE MONOPANEL à CHAUNY Agence CHAUNY Chauny mercredi 19 novembre 2025.

VISITE ENTREPRISE MONOPANEL à CHAUNY Mercredi 19 novembre, 13h00 Agence CHAUNY Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T13:00:00+01:00 – 2025-11-19T15:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T13:00:00+01:00 – 2025-11-19T15:00:00+01:00

l’entreprise MONOPANEL, spécialisée dans la fabrication de panneaux sandwichs et de profils, ouvre ses portes pour une visite des ateliers Vous devez vous présenter avec des CHAUSSURES DE SECURITE (obligatoire pour la visite du site)

Visite en groupe des ateliers Vous pourrez remettre votre CV à la fin de la visite

Agence CHAUNY 02300 Chauny Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/519841 »}]

l’entreprise MONOPANEL, spécialisée dans la fabrication de panneaux sandwichs et de profils, ouvre ses portes pour une visite des ateliers Vous devez vous présenter avec des CHAUSSURES DE SECURITE (ob 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie