Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

VISITE ENTREPRISE MONOPANEL Chauny

VISITE ENTREPRISE MONOPANEL Chauny

VISITE ENTREPRISE MONOPANEL Chauny mercredi 19 novembre 2025.

VISITE ENTREPRISE Mercredi 19 novembre, 14h00 MONOPANEL Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-19T14:00:00 – 2025-11-19T16:00:00
Fin : 2025-11-19T14:00:00 – 2025-11-19T16:00:00

Vous visiterez en groupe les ateliers de production

MONOPANEL RUE GEO LUFBERY 02300 CHAUNY Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/519841?at_medium=CMP&at_campaign=DSIMonstreuil&at_cmp_indicateur1=PromotionEvenementConseiller&at_cmp_indicateur2=Multicanal&at_cmp_indicateur3=Multidate »}]
VISITE DES ATELIERS