Visite entreprise – Montres Herbelin Montres Herbelin Charquemont

Informations pratiques

Charquemont

Visite entreprise – Montres Herbelin

Montres Herbelin 9 Rue de la 1ère Armée Charquemont Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 14:00:00

fin : 2026-09-29 15:00:00

Date(s) :

2026-09-15 2026-09-17 2026-09-22 2026-09-24 2026-09-29 2026-10-01 2026-10-06 2026-10-08 2026-10-13 2026-10-15 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-27 2026-10-29 2026-11-03 2026-11-05 2026-11-10 2026-11-12 2026-11-17

Depuis 1947, nous façonnons avec exigence une horlogerie française indépendante. Nichée à Charquemont, à quelques kilomètres de la Suisse, notre Maison familiale imagine des montres masculines et féminines qui conjuguent la rigueur des mouvements suisses à l’élégance du design français.

Libres de créer et de fabriquer en France, nous préservons un savoir-faire rare. De l’esquisse initiale aux ultimes réglages, chaque montre est imaginée, assemblée, réglée et contrôlée au sein de nos ateliers par des horlogers passionnés. Cet engagement envers une horlogerie durable et raffinée s’exprime à travers toutes nos collections, qu’elles se révèlent dans nos boutiques en France ou à travers le monde.

Aujourd’hui, nous vous ouvrons nos portes pour vous transmettre l’amour de notre métier. Venez explorer notre univers, observer le geste méticuleux de nos horlogers et échanger avec nos équipes. C’est avec vous que nous souhaitons continuer d’écrire l’histoire de cette passion partagée, d’une génération à l’autre.

Sur réservation avant la veille à l’Office de Tourisme. .

Montres Herbelin 9 Rue de la 1ère Armée Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88

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English : Visite entreprise – Montres Herbelin

L’événement Visite entreprise – Montres Herbelin Charquemont a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER