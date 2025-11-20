Visite entreprise MTI Agence DECAZEVILLE Decazeville

Visite entreprise MTI Jeudi 20 novembre, 14h00 Agence DECAZEVILLE Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T14:00:00+01:00 – 2025-11-20T16:00:00+01:00

Fin : 2025-11-20T14:00:00+01:00 – 2025-11-20T16:00:00+01:00

Venez découvrir l’entreprise MTI et les postes à pourvoir. MTI est une entreprise filiale du groupe Figeac Aero et implantée sur le marché depuis 1994. Spécialiste dans l’univers de la Mécanique et des Travaux Industriels, MTI propose à ses clients des solutions de pointe pour des projets réalisés sur-mesure. Plusieurs postes à pourvoir : dans l’usinage, la chaudronnerie, la soudure, l’assemblage et l’installation sur site

15 h accueil sur le parking de l’entreprise, visite et échanges avec l’e

Agence DECAZEVILLE 12300 Decazeville Decazeville 12300 Aveyron Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/501376 »}]

