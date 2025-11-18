Visite entreprise NLMK – Semaine de l’industrie Agence STRASBOURG MEINAU Strasbourg

Visite entreprise NLMK – Semaine de l’industrie Mardi 18 novembre, 07h30 Agence STRASBOURG MEINAU European Collectivity of Alsace

Début : 2025-11-18T07:30:00 – 2025-11-18T11:00:00

Fin : 2025-11-18T07:30:00 – 2025-11-18T11:00:00

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, une visite du site NLMK Strasbourg est organisée. NLMK Strasbourg est un site où s’exercent les activités du Groupe en matière d’aciers revêtus, pour l’Europe. L’ entreprise fabrique des aciers galvanisés à chaud et prépeints, commercialisés sous forme de bobines, feuilles (ou tôles planes) et bandes refendues à destination de l’industrie automobile (fabricants et sous-traitants), la construction, l’industrie générale, les fabricants de mobilier métall

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, une visite du site NLMK Strasbourg est organisée. La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier