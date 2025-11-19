Visite entreprise PAGES Mécanique PAGES MECANIQUE Le Buisson-de-Cadouin

Visite entreprise PAGES Mécanique Mercredi 19 novembre, 15h00 PAGES MECANIQUE Dordogne

Présentation des métiers et des formation, visite de l’entreprise et échanges avec les professionnels.

Visite de l’entreprise PAGES MÉCANIQUE au Buisson de Cadouin.

La Société PAGÈS MÉCANIQUE est spécialisée dans l’usinage de pièces complexes de grande précision, du prototype à la moyenne série.

PAGES MECANIQUE ZAE La Séguinie, 24480 – BUISSON DE CADOUIN Le Buisson-de-Cadouin 24480 Le Buisson-de-Cadouin Dordogne Nouvelle-Aquitaine

